محمد صلاح يساهم في فوز روما على الفيولا قبل طرده

نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل أجمل أهدافه هذا الموسم في مرمى فريقه القديم فيورنتينا .

وفاز فريق روما خارج ملعبه على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الايطالي.

وبهذا الفوز رفع روما رصيده لعشرين نقطة متصدرا ترتيب المسابقة ، بينما حل فيورنتينا ثانيا برصيد 18 نقطة متساويا في النقاط مع انترناسيونالي.

وتعرض صلاح لوابل من صافرات الاستهجان والهجوم لكنه نجح في الرد سريعا من خلال هدف رائع بتسديدة رائعة في الدقيقة 7 من الشوط الأول.

ورفض صلاح الاحتفال بهدفه في مرمى فيورنتينا لكونه لاعبا سابقا في صفوف الفيولا حيث قضى 6 اشهر الموسم الماضي مع الفريق.

وخرج صلاح مطرودا في الدقيقة 88 من أحداث المباراة بعدما اعترض على قرار الحكم باحتساب خطأ ضده .