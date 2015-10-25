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كيف تسوق نفسك على تويتر؟

25/10/2015

جانب من المحاضرة – الجزيرة مباشر

قدم عمار محمد، المدرب وخبير الإعلام الاجتماعي نصائح للمغردين على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" لتسويق أنفسهم وزيادة عدد متابعيهم وإعادة التغريد.  
 
نصائح عمار جاءت خلال محاضرته أمس، "كيف تكون مغردا محترفا — سوق ذاتك على تويتر"، خلال فعاليات ملتقى المغردين الثالث، الذي عقد في قطر تحت شعار "الأفكار تتلاقى".

1- إضافة الوسم يزيد 55% من إعادة التغريد.
2- عندما تستخدم علامات الاقتباس " " تزيد 30 % من إعادة التغريد.
3- استخدام الكلمات والأفعال مثل اضغط و سجل الآن تزيد من إعادة التغريد.
4- إضافة الأرقام والإحصائيات تزيد 17% من إعادة التغريد.
5- إضافة علامة التعجب و(Please)  تزيد من إعادة التغريد.
6- التغريدات التي تتكون من 71 : 100 تحقق إعادة تغريد أكثر.
7- استخدام مواقع اختصار الروابط bit.ly  يزيد إعادة التغريد 19.3%
8- الإشارة ( mention) إلى أسماء الآخرين يزيد التفاعل ويحقق إعادة تغريد أكثر.
9- وضع الرابط في مقدمة التغريدة يزيد التفاعل 25%.
10- أفضل أوقات التفاعل على تويتر من الساعة 1:3 مساءا من يومي الاثنين والخميس.
11- 24 دقيقة يحتاجها المغرد للوصول إلى نتائج التفاعل على تغريدته.

وختم عمار بذكر حكمة تويترية تقول:
من يُتبع ولا يتبع فذاك مغرور فانصحوه
ومن لا يُتبع ولا يتبع فذاك جديد فعلموه
ومن يُتبع ويتبع فهو عاقل فتابعوه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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