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في بريطانيا .. جهود لمساواة النساء بالرجال في الرواتب

25/10/2015
 تحصل المرأة على 80% فقط من راتب الرجل في بريطانيا

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد إنها ستعزز محاولاتها لمعالجة الفجوة في الرواتب بين الجنسين؛ من خلال إجبار الشركات الكبيرة على نشر تفاصيل العلاوات التي تمنحها للرجال والنساء. 

وفي يوليو/تموز قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن الشركات الكبيرة ستكون ملزمة بكشف المعلومات المتعلقة بحجم المرتبات التي تدفعها للرجال بالمقارنة مع النساء. 

وقالت الحكومة إنه سيتعين الآن على أكبر شركات الكشف عن المعلومات المتعلقة بالعلاوات، وإنه سيتعين أيضا على القطاع العام كشف مستويات الرواتب التي يحصل عليها موظفوها من الجنسين. 

وتشير بيانات رسمية حديثة إلى أن المرأة في بريطانيا تحصل في المتوسط على 80% فقط من راتب الرجل، وأن المرأة تحصل على  0.8 جنيه استرليني، مقابل كل جنيه  يحصل عليه الرجل. 

واعتبرت نيكي مورغان وزيرة المرأة والمساواة أن هذا الأمر مفزع، إذ ما زال عدم المساواة بين الجنسين في كل جوانب المجتمع.

 

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