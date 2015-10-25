فيديو.. هنية: انتفاضة القدس لمت شمل مكونات الشعب الفلسطيني

قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن انتفاضة القدس نجحت في لم شمل كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأضاف هنية، في كلمة وجهها للمهرجان السياسي الذي أقامته حركة حماس بمدينة صيدا في لبنان دعما للأقصى، أن انتفاضة القدس هي انتفاضة الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، وهي الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وتدنيس المقدسات ومصادرة الأراضي، وأنها جاءت لتؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن الأقصى أبدا أو يسمح بتقسيمه أو الاستيلاء عليه.

وأكد هنية أنه لن تستطيع أي جهة خارجية إحباط انتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه انتهاكات الاحتلال، معتبرا أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة تأتي في سياق مخطط إجهاض الانتفاضة وحماية إسرائيل. وقال إن حركة حماس جاهزة للانخراط خلف أي مشروع يتبنى المقاومة.

وتابع هنية قائلا "تقدمنا بتنازلات عديدة، منها تخلينا عن الحكومة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، لكننا للأسف لم ننجح، فنجحت الانتفاضة فيما فشلت فيه الأعوام الماضية".

ودعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشعب الفلسطيني إلى التمسك بالانتفاضة والعمل على استمرارها وتصاعدها حتى تحقق هدفها في الحرية والعودة والاستقلال، وحمايتها من محاولات الاحتواء والتدجين قبل تحقيق أهدافها.