فيديو.. سندرلاند يحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي

حقق فريق سندرلاند فوزه الأول اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي على حساب نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي .

أحرز الهدف الأول لسندرلاند ادام جونسون عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول

ومع حلول الشوط الثاني سيطر سندرلاند على الملعب بشكل كامل ، ليحرز بعدها الهدف الثاني بقدم مدافعه بيلى جونز في الدقيقة 64 ، واختتم ستيفن فليتشر الثلاثية بهدف في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة حقق سندرلاند أول ثلاث نقاط له هذا الموسم نقلته إلى المركز 18 برصيد 6 نقاط ، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر.