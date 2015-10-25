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فيديو.. سندرلاند يحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي

25/10/2015

حقق فريق سندرلاند فوزه الأول اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي على حساب نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي .

 أحرز  الهدف الأول  لسندرلاند  ادام جونسون عن طريق  ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول

ومع حلول الشوط الثاني سيطر سندرلاند  على الملعب بشكل كامل ، ليحرز بعدها الهدف الثاني بقدم مدافعه بيلى جونز في الدقيقة 64 ، واختتم ستيفن فليتشر الثلاثية بهدف في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة حقق سندرلاند أول ثلاث نقاط له هذا الموسم نقلته إلى المركز 18 برصيد 6 نقاط ، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر.

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