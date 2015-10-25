فيديو.. ريال سوسيداد يكتسح ليفانتى برباعية نظيفة

اكتسح ريال سوسيداد مضيفه ليفانتى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعت بيينهما الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليغا".

بادر المكسيكي "كارلوس ألبرتو فيلا" بالتسجيل لريال سوسيداد بحلول الدقيقة الثامنة ، ليضيف بعدها لاعبه "ايمانول اغيريتشي " ثاني أهداف الفريق في الدقيقة الخامسة والثلاثين .

وعزز "آسيير إياراماندي" تقدم ريال سوسيداد بالهدف الثالث بحلول الدقيقة الثانية والثمانين ، ليختتم "ألبرتو فيلا" الرباعية في الدقائق الأخيرة من اللقاء .

بهذه النتيجة صعد سوسيداد إلى المركز الـ14 بجدول ترتيب "الليغا" برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد ليفانتى عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.