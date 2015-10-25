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فيديو.. بالمغرب .. سكان طنجة يحتجون بالشموع

25/10/2015

أطفأ نشطاء مغاربة بمشاركة سكان مدينة طنجة الأضواء أمس السبت من الساعة الثامنة ليلا إلى  الساعة العاشرة ، احتجاجا على غلاء فواتير المياه والكهرباء، وخرجوا في مظاهرة سلمية لا يحملون فيها شيئا غير الشموع والمصابيح اليدوية لتضيء طريقهم إلى ساحة الأمم.

واختار المسؤولون الأمنيون بمدينة طنجة الانسحاب من أمام المحتجين السلميين، تاركين الحشود تكمل مسارها .

وعبر عزيز الصمدي نائب عمدة مدينة طنجة وعضو بالكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية عن تقديره واحترامه  للسكان على احتجاجهم الحضاري كما وصفه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وأضاف الصمدي " اليوم ستكون استراحة المناضل، وغدا سيتم اقتراح شكل نضالي حضاري ومبدع بعد استشارة  مناضلين شرفاء، يكون موحدا وقويا".

وكانت شركة أمانديس المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء قد أصدرت فواتير في الآونة الأخيرة اعتبر البعض أن أسعارها خيالية.  

المصدر : الجزيرة مباشر
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