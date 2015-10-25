فيديو..البرغوثي: الاعتداء عليّ عملية اغتيال مقصودة ومخططة

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية إن عملية الاعتداء عليه هي محاولة اغتيال مقصودة ومخططة.

وأضاف البرغوثي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن من قام بهذا الاعتداء إما محتل أو من عملاء الاحتلال؛ مشيرا إلى أن هذا الاعتداء لن يؤثر عليه ولن يكسر إرادته ولا إدارة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الانتفاضة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم الوقف الكامل للاستيطان، وانهاء الاحتلال بالكامل والإفراج عن جميع الأسرى الذين أقترب عددهم من 7 آلاف أسير.

وأشار البرغوثي إلى أن الجيل الجديد من الشباب أثبت انه عصيا على الانكسار أو الاحتواء.

وأكد على أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى الوحدة الوطنية، وقيادة وطنية موحدة تنظم الكفاح الوطني، لتفويت الفرصة على عملاء الاحتلال الذين يريدون أن يجروا الفلسطينيين إلى صراعات جانبية على حد وصفه .

وأعتبر البرغوثي أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم ما هو إلا شيء قليل مما عاناه شهداء الشعب الفلسطيني.

ويشار إلى أن مجهولان قاما مساء السبت بالاعتداء على الدكتور مصطفى البرغوثي أمام منزله في حي الطيرة برام الله، ما أدى إلى إصابته بجروح.