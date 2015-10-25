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فيديو.. أحمد الطيبي: نتنياهو كاذب

25/10/2015
 
 

قال أحمد الطيبي، النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب ويتهم الفلسطينيين بالمسئولية عن محرقة اليهود لكرهه الشديد للعرب.

وأضاف الطيبي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدس بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى "نتنياهو الكاذب يقول كلاما باللغة العبرية ويتحدث بكلام مختلف تماما عنه عندما يتحدث بالإنجليزية".

واتهم الطيبي سلطات الاحتلال بخنق القدس المحتلة عن طريق الحصار واعتقال الشباب والشيوخ والنساء، ومصادرة الهويات وتحديد سن الدخول للأقصى، ومنع المسلمين من دخول المسجد والسماح للمستوطنين والسياح، مؤكدا أن هذا الأمر لم يسبق أن حدث بهذا الحجم والاستمرارية.

وتابع الطيبي: "لدينا تسجيلات فيديو وصور لجنود الاحتلال وهم يدنسون الأقصى".

وأرجع الطيبي أسباب الغضب الفلسطيني إلى تراكم القمع والعنصرية والإقصاء والتهميش، مؤكدا أن الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل تتعرض لحملة تحريض غير مسبوقة من الحكومة الإسرائيلية.

وطالب الطيبي نتنياهو بالتراجع عن كافة الإجراءات التي تؤدي إلى انتهاك حرمة الأقصى، والتراجع الفوري عن قراره بتسليح المواطنين اليهود في الشوارع، كما طالب واشنطن بالضغط على إسرائيل، منتقدا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" بشأن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى، داعيا إياه إلى معالجة أسباب المشكلة في الأراضي المحتلة وليس أعراضها، وطالبه باستخدام لفظ الحرم القدسي وليس جبل الهيكل عندما يتحدث عن المسجد الأقصى.

كما دعا الطيبي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي  والبدء في تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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