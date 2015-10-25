سيكسويل المناضل السياسي الجنوب أفريقي يترشح لرئاسة فيفا

طوكيو سيكسويل

أعلن رجل الأعمال والمناضل السياسي الجنوب أفريقي الشهير طوكيو سيكسويل ترشحه لمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبات سيكسويل (62 عاما) خامس مرشح بعد الفرنسي الموقوف ميشيل بلاتيني ومواطنه جيروم شامباني والأمير الأردني علي بن الحسين والترينيدادي ديفيد ناكيد.

وقال أحد كبار فريق عمل سيكسويل لوكالة فرانس برس: "سيكون طوكيو سيكسويل مرشحا لرئاسة فيفا".

ويقفل باب الترشيحات غدا الاثنين، علما بأن الاتحاد الدولي لم يرأسه أي شخص أفريقي في تاريخه. وجاء ترشح سيكسويل بعد إعلان اتحاد بلاده مساندته بالكامل.

وكان أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر فرانس بكنباور، الذي فتح الاتحاد الدولي تحقيقا بحقه مؤخرا، أول داعمي ترشح المناضل الجنوب أفريقي في السادس من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه بإمكان رجل الأعمال والمعتقل السياسي السابق لمدة 13 عاما الاعتماد على دعم الاتحاد الألماني". ومن المقرر أن تجري انتخابات الفيفا في 26 فبراير/شباط 2016 .