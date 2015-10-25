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زيت الزيتون يخفف الألم ويمنع الأكسدة ويخفض الكوليسترول

25/10/2015
 الدراسة: زيت الزيتون ينتج مادة مهدئة لها تأثير على الخلايا السرطانية

كشفت دراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة نيويورك الأمريكية، أن زيت الزيتون له عدة فوائد لأنه يحتوى على حامض الزيتى، وهو من أسرة "أوميجا – 9" الذى يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم. 

وأضافت الدراسة أن زيت الزيتون يخفض من عمليات انقباض عضلة القلب وأمراض الشرايين، كما أنه يحتوى على مادة "مهدئة" لها تأثير فعال على الخلايا السرطانية، حيث إن هذه المادة تدخل إلى الخلايا الخبيثة وتقوم بتدمير الخزان الصغير الذى تتراكم فيه الفضلات ويهاجم أعضاءها عن طريق إنزيم متخصص مما يضعف هذه الخلايا ثم تموت، وتظل الخلايا السليمة كما هي. 

وأشارت الدراسة إلى أن زيت الزيتون "البكر" له تأثير على الالتهابات بنفس فاعلية عقار "الأيبوبروفين"، كما أن لديه القدرة على تبطئة شيخوخة خلايا الجلد والمخ، حيث إن "أوميجا – 9" تنشط عمل الخلايا والبوليفينول مضاد للأكسدة وهو يساهم في تقوية الهيكل العظمى عن طريق امتصاص الكالسيوم وفيتامين "د" أثناء عملية الهضم. 

وكشف الدراسة أن زيت الزيتون ينشط إنتاج أملاح خاصه بالمرارة وهو ملين طبيعي. 

وأفادت الدراسة أن زيت الزيتون يمتلك نسبة ضئيلة من "أوميجا -3" التى يعانى أغلب الناس من نقصها؛ لذلك يجب تنوع الزيوت لتعويض هذا النقص مثل زيت اللفت.

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