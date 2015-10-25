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خبير مصري : حكم العسكر يتخلى عن دعم الفقراء

25/10/2015
 الدكتور نادر فرجاني

توقع الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن  يتسبب طرح فئة الخمسة جنيهات كعملة معدنية  في موجة غلاء هائلة يطلقها الحكم العسكري على الشعب المصري، على حد قوله.

وأضاف فرجاني -في تدوينه على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك أن طرح هذه الفئة معدنياً يعني أنه قريبا لن يتمكن المواطن من شراء أي سلعة بأقل من خمسة جنيهات.

وأوضح أن جحيم الأسعار بسبب انهيار الجنيه أمام الدولار، وتخلي الحكومة عن واجبها في دعم الفقراء، فإنه لن يتمكن المواطن من شراء أي سلعة بأقل من خمسة جنيهات، متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 500%.

وأضاف فرجاني "لاريب أن أكثركم يتذكر حين ألغى الحكم التسلطي الفاسد الذي قامت الثورة الشعبية لإسقاطه ولم تفلح بعد، أوراق العملة الأقل من الجنيه وطرح الجنيه المعدني، في عهد اللامبارك الأول وولاية المجرم الهارب يوسف بطرس غالي لوزارة المالية. وتدريجيا، ربما ببطء ولكن بكل تأكيد، أصبح الجنيه هو وحدة السعر الأدنى لأي سلعة، ولم يعد ممكنا شراء أي سلعة بأقل من جنيه، وأصبح الجنيه بلغة التجار: "لا يشتري أي حاجة".

وأشار فرجاني إلى أن هذا هو معنى تصريحات رئيس الوزراء مؤخرا بأن ضبط الأسعار وحماية مستوى معيشة الفقراء هو هم الحكومة الأول، متوقعا أن توظف الحكومة الإعلاميين لتبرئتها من الجريمة عند حدوث الكارثة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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