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ترامب: لو ظل صدام والقذافي في الحكم لكان العالم أفضل

25/10/2015

دونالد ترامب/ أرشيف

اعتبر دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأحد، أنه لو ظل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في الحكم لكان العالم اليوم أفضل حالا.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "سي ان ان" عما إذا كان يعتبر أن العالم كان ليكون أفضل اليوم لو بقي صدام حسين ومعمر القذافي في الحكم أجاب الملياردير الجمهوري "حتما نعم!".

وأطاحت الولايات المتحدة بصدام حسين بعد غزو العراق عام 2003، في حين تمت الإطاحة بنظام القذافي إثر ثورة شعبية آزرها تدخل عسكري قاده حلف شمال الأطلسي بمشاركة الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن "الناس هناك تقطع رؤوسهم، يتم إغراقهم في أقفاص. الوضع هناك الآن هو أسوأ بكثير من أي وقت مضى في ظل حكم صدام حسين أو القذافي"، مؤكدا أنه "بكل صراحة لم يعد هناك عراق ولم تعد هناك ليبيا. لقد تناثرا إربا إربا. لم تعد هناك أي سيطرة. لا أحد يعلم ماذا يجري".

وأضاف "أقصد انظروا إلى ما حدث. الوضع في ليبيا كارثة. الوضع في العراق كارثة. الوضع في سوريا كارثة. الشرق الأوسط برمته كذلك. كل هذا انفجر" في عهد الرئيس باراك أوباما ووزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون، المرشحة الأوفر حظا في صفوف الديموقراطيين.

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