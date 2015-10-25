بالصور .. الإسكندرية تغرق في "شبر مية"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تراكم مياه الأمطار بشوارع محافظة الإسكندرية في مصر، بعد هطول أمطار غزيرة غطت الشوارع والطرق مما أثر على حركة سير المواطنين والسيارات.

وتسببت الأمطار في تكون برك للمياه في عدد من شوارع المدينة الرئيسية الأمر الذي أدى إلى تكدس السيارات.

كما أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية اليوم عن وفاة 5 مواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح والأمطار الغزيرة.

ونقلت بوابة الأهرام عن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن 4 مواطنين لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء إثر سقوط كابل الكهرباء الخاص بالترام في منطقة محرم بك من شدة الرياح على مياه الأمطار في الأرض فلقوا حتفهم في الحال.

وأضاف أن عمود إنارة سقط من شدة الرياح على مواطن في منطقة سيدي بشر أدي لوفاته في الحال.

