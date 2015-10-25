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الوجبة المدرسية.. مشكلة كل بيت في "ساعة صباح"

25/10/2015

لحظات من الحيرة تعيشها كثير من الأمهات صباح كل يوم قبل أن تقرر ماذا ستعد لطفلها من طعام يأخذه معه إلى المدرسة، فهي من جانب تريد إعداد وجبة شهية يتناولها الطفل وكذلك تريد أن تكون وجبة مفيدة ومغذية تساعده على التحصيل الدراسي.. حول مكونات علبة الطعام أو "اللانش بوكس" العناصر الغذائية التي يجب أن تحرص الأم على وجودها في الوجبة المدرسية.. تدور حلقة "ساعة صباح"  الاثنين 26 أكتوبر/ تشرين الأول، على شاشة "الجزيرة مباشر" الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

شاركونا باقتراحاتكم وتجاربكم على الهواء مباشرة في "ساعة صباح" غدا الاثنين على أرقام الهاتف التالية:

(+974) 44891935 – 44891936 – 44891937 – 44891938

كما يمكنكم المشاركة على هاشتاغ (ساعة_صباح) على مواقع التواصل الاجتماعي للجزيرة مباشر على موقعي فيسبوك وتويتر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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