الوجبة المدرسية.. مشكلة كل بيت في "ساعة صباح"

لحظات من الحيرة تعيشها كثير من الأمهات صباح كل يوم قبل أن تقرر ماذا ستعد لطفلها من طعام يأخذه معه إلى المدرسة، فهي من جانب تريد إعداد وجبة شهية يتناولها الطفل وكذلك تريد أن تكون وجبة مفيدة ومغذية تساعده على التحصيل الدراسي.. حول مكونات علبة الطعام أو "اللانش بوكس" العناصر الغذائية التي يجب أن تحرص الأم على وجودها في الوجبة المدرسية.. تدور حلقة "ساعة صباح" الاثنين 26 أكتوبر/ تشرين الأول، على شاشة "الجزيرة مباشر" الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

شاركونا باقتراحاتكم وتجاربكم على الهواء مباشرة في "ساعة صباح" غدا الاثنين على أرقام الهاتف التالية:

(+974) 44891935 – 44891936 – 44891937 – 44891938

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