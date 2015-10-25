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الأوبزرفر: توني بلير يعتذر عن الحرب على العراق

25/10/2015
 يطالب نشطاء مناهضون للحرب بمحاكمة بلير

قالت صحيفة الأوبزرفر إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير اعتذر عن الأخطاء التي قال إنها قادت إلى شن الحرب على العراق عام ألفين وثلاثة.

وأضافت الصحيفة أن بلير أدلى بهذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية ستبث في وقت لاحق، أقر خلالها أيضا أنه والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن لم تكن لديهما خطةٌ للتعاطي مع مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين.

وأوضحت الصحيفة أن بلير اعترف بأن غزو العراق عام 2003 قاد بشكل من الأشكال إلى بروز تنظيم الدولة الإسلامية، وقال إنه لا يمكن إنكارُ أن من أطاحوا بصدام آنذاك لا يتحملون مسؤولية عما يجري اليوم.

وأشارت الأوبزرفر إلى أن البعض يرى اعتراف بلير محاولةً منه للالتفاف على تقرير لجنة شيلكوت للتحقيق في ملابسات غزو العراق.

يذكر أن توني بلير تزعم الحرب على العراق عام 2003 إلى جانب جورج دبليو بوش.

ويطالب نشطاء مناهضون للحرب بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الحرب على العراق.

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