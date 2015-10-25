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استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في الخليل

25/10/2015

الشهيدة الفلسطينية صباح اليوم

استشهدت فتاة فلسطينية اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وفق ما  أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتاة  قرب بوابة الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من انتشال  جثة الفتاة التي ظلت تنزف في مكان إطلاق النار عليها حتى وفاتها.

ونقلت الإذاعة العامةالإسرائيلية  عن قوات الاحتلال أن الفتاة   حاولت طعن أحد الجنود عند حاجز عسكري وتم إطلاق  النار عليها وقتلها.

وفي وقت سابق اليوم ، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة شاب فلسطيني بجروح  خطيرة برصاص مستوطن في منطقة "وادي سعير" شمال شرق الخليل.

كما أعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة إسرائيلي بجروح متوسطة اليوم في  جنوب بيت لحم جراء طعنه بسكين من فلسطيني لاذ بالفرار من مكان الحادث.

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