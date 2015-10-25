احذر.. الشوكولاتة قد تسبب الإصابة بسرطان الأمعاء

السكر والدهون المشبعة يشكون خطورة على حياة الإنسان

حذر الجراح البريطاني روجر لايتشيستر من تناول الشوكولاته بكميات كبيرة؛ لأنها قد تسبب الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويرى كبير الجراحين في مستشفى "سانت جورج" البريطاني أن تناول السكر والدهون المشبعة يشكل خطورة أكثر على صحة الإنسان من عوامل خطيرة أخرى مثل الطعام المقلي وما إلى ذلك.

واعتبر أن فرض قيود على تناول اللحم الأحمر قد يؤدي إلى نقص الحديد في جسم الإنسان، لكن فرض قيود على تناول الشوكولاتة التي تحتوي على السكر والدهن يعد مفيدا للصحة؛ لأن السكر والدهن من المواد التي تؤدي كثيرا الى الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأضاف أن أورام الأمعاء تنتشر طوال حياة الإنسان ويكتسب 40 % من الناس بعد تجاوزهم سن 50 -55 عاما أوراما حميدة في الأمعاء، و10 % منها فقط يمكن أن تتحول إلى الأورام الخبيثة.

وتعتبر الفحوص الطبية المنتظمة والقضاء على كل الأعراض الخطيرة – بما فيها النزيف في المستقيم – الطريقة الأكثر فعالية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.