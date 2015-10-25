إضاءة الأهرامات بالأزرق في الذكرى 70 لـ"الأمم المتحدة"

صرح الدكتور الحسين عبد البصير مدير عام آثار الهرم بمصر بأن شركة الصوت والضوء قامت بإضاءة الأهرام باللون الأزرق لمدة ساعة واحدة فقط من الثامنة الى التاسعة مساء أمس، احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس الأمم المتحدة.

وأضاف الدكتور عبد البصير اليوم أنه تم اختيار أهرام الجيزة ضمن بعض الأماكن العالمية الشهيرة في بعض الدول المؤسسة والمحورية في الأمم المتحدة مثل مصر التي تعتبر من الدول المؤسسة في الأمم المتحدة.

وأضاء اللون الأزرق الرسمي للأمم المتحدة أكثر من 180 من المعالم الشهيرة مساء أمس، من مباني، ومتاحف، و جسور، وغيرها من المعالم ذات الرمزية في أكثر من 50 بلدا عبر العالم كجزء من حملة عالمية للاحتفال بالذكرى الـ70 للأمم المتحدة.