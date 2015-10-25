البث الحي
منوعات

إضاءة الأهرامات بالأزرق في الذكرى 70 لـ"الأمم المتحدة"

25/10/2015

صرح الدكتور الحسين عبد البصير مدير عام آثار الهرم بمصر بأن شركة الصوت والضوء قامت بإضاءة الأهرام باللون الأزرق  لمدة ساعة واحدة فقط من الثامنة الى التاسعة مساء أمس، احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس الأمم المتحدة.

وأضاف الدكتور عبد البصير اليوم أنه تم اختيار أهرام الجيزة ضمن بعض الأماكن العالمية الشهيرة في بعض الدول المؤسسة والمحورية في الأمم المتحدة مثل مصر التي تعتبر من الدول المؤسسة في الأمم المتحدة.

وأضاء اللون الأزرق الرسمي للأمم المتحدة أكثر من 180 من المعالم الشهيرة مساء أمس، من مباني، ومتاحف، و جسور، وغيرها من المعالم ذات الرمزية في أكثر من 50 بلدا عبر العالم كجزء من حملة عالمية للاحتفال بالذكرى الـ70 للأمم المتحدة.

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)