نفوق أكبر دبه قطبية أمريكية عن 34 عاما

دبة قطبية _ أرشيف

قال مسؤولون في حديقة حيوان فيلادلفيا الأمريكية، إن أكبر دبة قطبية سنا في الولايات المتحدة نفقت عن 34 عاما.

وأضاف المسؤولون, أن الدبة القطبية "كلونديك" تعرضت لما سموه قتلا رحيما إثر تدهور حالتها الصحية، إذ كانت تعاني من مشاكل في الحركة وإصابة بعدوى.

وأفاد بيان بثته حديقة الحيوان على موقع (فيسبوك) بأنه لم يطرأ أي تحسن كبير على حالتها، ونظرا لكبر سنها وتأخر حالتها قرر مسؤولو الحديقة أنه من الأفضل قتلها.

وتشير حديقة حيوان بيتسبرغ إلى أن كلونديك تجاوزت دورة الحياة المعتادة لنوعها التي تبلغ حوالي 30 عاما في الأسر، فيما تقارب 20 عاما في البرية.

وبعد نفوق كلونديك أصبح الدب القطبي "كولديلوكس"، الذي يعيش في حديقة حيوان فيلادلفيا أيضا وعمره 34 عاما، أكبر دب قطبي على قيد الحياة في الولايات المتحدة.

ووصل كولديلوكس وكلونديك إلى الحديقة سويا في أكتوبر 1981، بعد عام من ولادتهما في ولاية نيويورك.