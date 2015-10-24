ناشطة يمنية: مقتل 10 نساء في تعز خلال 24 ساعة

رصدت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري الأوضاع الإنسانية المأساوية في تعز اليمنية ومعاناة النساء على وجه الخصوص، وأشارت، في لقائها مع الجزيرة مباشر عبر الأقمار الصناعية من تعز، إلى مقتل 10 نساء خلال 24 ساعة فقط.

وأكدت أن قصف ميليشا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح على تعز ليس عشوائياً بل هو متعمد للقضاء على المدنيين، موضحة أن الأرقام في تقرير شبكة الراصدين بـ"تعز" ليست نهائية والعدد أكبر من ذلك.

وكانت شبكة الراصدين المحليين في تعز أصدرت تقريراً يوثق مقتل وإصابة 774 امرأة في تعز منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن أغلب حالات قتل النساء في تعز نتيجة قذائف ميليشيا الحوثي وصالح على الأحياء السكنية.

وأكد التقرير أن معظم ضحايا القصف من النساء لا يصلن للمستشفيات، ويتم دفنهن مباشرة دون توثيق، كما تم رصد 64 حالة إجهاض نتيجة صعوبة الوصول إلى المستشفيات والولادة في المنازل.