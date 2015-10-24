البث الحي
منوعات

ناشطة يمنية: مقتل 10 نساء في تعز خلال 24 ساعة

24/10/2015

رصدت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري الأوضاع الإنسانية المأساوية في تعز اليمنية ومعاناة النساء على وجه الخصوص، وأشارت، في لقائها مع الجزيرة مباشر عبر الأقمار الصناعية من تعز، إلى مقتل 10 نساء خلال 24 ساعة فقط.

 وأكدت أن قصف ميليشا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح على تعز ليس عشوائياً بل هو متعمد للقضاء على المدنيين، موضحة أن الأرقام في تقرير شبكة الراصدين بـ"تعز" ليست نهائية والعدد أكبر من ذلك.

وكانت شبكة الراصدين المحليين في تعز أصدرت تقريراً يوثق مقتل وإصابة 774 امرأة في تعز منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن أغلب حالات قتل النساء في تعز نتيجة قذائف ميليشيا الحوثي وصالح على الأحياء السكنية.

وأكد التقرير أن معظم ضحايا القصف من النساء لا يصلن للمستشفيات، ويتم دفنهن مباشرة دون توثيق، كما تم رصد 64 حالة إجهاض نتيجة صعوبة الوصول إلى المستشفيات والولادة في المنازل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصر.. جمل يقتحم مستشفى ويتجول في أروقتها (فيديو)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ليبيا.. قوات حفتر تهاجم معسكرا لقوات الوفاق في أوباري

عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط