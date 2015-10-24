ملتقى_المغردين يتصدر تويتر في قطر

هاشتاج #ملتقى_المغردين

تصدر هاشتاج #ملتقى_المغردين قائمة الأعلى تدوينا فى قطر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بالتزامن مع انطلاق الملتقى اليوم السبت.

وخلال أقل من ساعة من انطلاق الملتقى تفاعل المغردون مع الملتقي بأكثر من 1600 تغريدة.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات "ملتقى المغردين الثالث"، التي تنظمه بوابة الشرق تحت شعار "الأفكار تتلاقى"، بحضور الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و نخبة من الشخصيات البارزة، وخبراء الإعلام الجديد والمغردين والكتاب والمثقفين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد الملتقى أول حدث تفاعلي يقام في قطر ويجمع مغردين من مختلف الدول العربية، لمناقشة القضايا الملحة في مجتمع تويتر الذي أضحى أكثر وسائل التواصل تأثيرا في المجتمع.

وناقش الملتقى عددا من المحاور المهمة من خلال جلستين، وورشة عمل؛ حيث عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: "التغريد من خلق المشاكل إلى الدفاع عن القضايا"، وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "مصداقية تويتر والتوعية الاجتماعية". كما أقيمت ورشة عمل تحت عنوان "كيف تكون مغردا محترفا- سوق ذاتك على تويتر".

يمكنكم متابعة الجلسة الأولى من الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=ZEUf4Gr7yfY

كما يمكنكم متابعة الجلسة الثانية بعنوان "مصداقية تويتر والتوعية الاجتماعية" من خلال الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=P3OTDOifwYE