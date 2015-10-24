البث الحي
منوعات

#ملتقى_المغردين يتصدر تويتر في قطر

24/10/2015

هاشتاج #ملتقى_المغردين
 

تصدر هاشتاج #ملتقى_المغردين قائمة الأعلى تدوينا فى قطر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بالتزامن مع انطلاق الملتقى اليوم السبت.

وخلال أقل من ساعة من انطلاق الملتقى تفاعل المغردون مع الملتقي بأكثر من 1600 تغريدة.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات "ملتقى المغردين الثالث"، التي تنظمه بوابة الشرق تحت شعار "الأفكار تتلاقى"، بحضور الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و نخبة من الشخصيات البارزة، وخبراء الإعلام الجديد والمغردين والكتاب والمثقفين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

 

ويعد الملتقى أول حدث تفاعلي يقام في قطر ويجمع مغردين من مختلف الدول العربية، لمناقشة القضايا الملحة في مجتمع تويتر الذي أضحى أكثر وسائل التواصل تأثيرا في المجتمع.

 

وناقش الملتقى عددا من المحاور المهمة من خلال جلستين، وورشة عمل؛ حيث عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: "التغريد من خلق المشاكل إلى الدفاع عن القضايا"، وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "مصداقية تويتر والتوعية الاجتماعية". كما أقيمت ورشة عمل تحت عنوان "كيف تكون مغردا محترفا- سوق ذاتك على تويتر".

 

 

يمكنكم متابعة الجلسة الأولى من الرابط التالي:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZEUf4Gr7yfY

 

كما يمكنكم متابعة الجلسة الثانية بعنوان "مصداقية تويتر والتوعية الاجتماعية" من خلال الرابط:

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3OTDOifwYE

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصر.. جمل يقتحم مستشفى ويتجول في أروقتها (فيديو)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ليبيا.. قوات حفتر تهاجم معسكرا لقوات الوفاق في أوباري

عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط