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"مكتبة الحصان" مبادرة رجل إندونيسي لأطفال الفقراء

24/10/2015

رجل وحصان ومجموعة من الكتب، تمثل مكتبة متنقلة للأطفال في القرى الفقيرة بإندونيسيا للتشجيع على القراءة.

"مكتبة الحصان" مبادرة رجل إندونيسي لأطفال المناطق النائية .. الرجل وحصانه يلفان حول القرى في مناطق ريفية بإندونيسيا توفيراً للوقت والجهد والتكاليف على أطفال القرى.

رضوان سروسي، مالك المكتبة المتنقلة، يقول "إن الغرض من هذه المكتبة هو التشجيع على القراءة والسبب في استخدام الحصان برأيي هو لجذب الأطفال".

وأضاف قائلا "بتحقيق ذلك، رغبتهم في القراءة سوف تنمو،  لذا إنه مناسب جداً لهم لأننا نأتي إليهم".

وعبر الأطفال عن بالغ سرورهم مع هذه المكتبة الحصان؛ لأنها تساعدهم على اكتساب المعرفة، وتساعدهم أيضاً في واجباتهم المدرسية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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