مقتل اثنين من الشرطة المصرية وإصابة 9 في انفجار بسيناء

العمليات في سيناء- أرشيف

قالت مصادر أمنية إن ضابطا برتبة ملازم أول ومجندا قتلا وأصيب تسعة مجندين اليوم السبت في انفجار استهدف مدرعة للشرطة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وأسفر هجوم مماثل وقع أمس الجمعة غربي المدينة عن مقتل ضابط برتبة نقيب، وإصابة ثلاثة من الشرطة.

وقال مصدر إن مصابي الهجوم الذي وقع اليوم نقلوا إلى المستشفى العسكري بالعريش للعلاج.

وتنشط في شمال سيناء جماعات مسلحة قتلت المئات من أفراد الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين، وأعلنوا مبايعتهم لتنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت المصادر أيضا إن امرأة قتلت وأصيب رجل عمره 80 عاما وفتى عمره 14 عاما اليوم السبت في انفجار قذيفة سقطت على منزل جنوبي مدينة رفح التي تقع على الحدود مع قطاع غزة.