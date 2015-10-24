مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

الحرس الثوري الإيراني _ أرشيف

ذكرت وكالة أنباء فارس اليوم (السبت) أن اثنين من وحدة تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني قتلا في سوريا بعد يوم من تأكيد مقتل اثنين أخرين هناك.

وقالت الوكالة إن مصطفى صدر زادة وميلاد مصطفوي قتلا في مدينة حلب بشمال سوريا أمس الجمعة واليوم السبت خلال معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أكد أمس الجمعة مقتل مقاتلين إيرانيين آخرين في سوريا بينهما حارس خاص سابق للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

وقال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني لوسائل إعلام محلية إن اثنين من عناصر قوات الأنصار التابعة للحرس الثوري قتلا في سوريا الجمعة.

يذكر أن إيران هي الحليف الأساسي للرئيس السوري بشار الأسد في المنطقة، وتقدم له الدعم العسكري والاقتصادي لمواجهة الثورة المندلعة ضد نظامه منذ أكثر من أربعة أعوام. وارتفع عدد القتلى الإيرانيين في سوريا في الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت مصادر في وقت سابق أن مئات المقاتلين وصلوا منذ أواخر سبتمبر/أيلول للمشاركة في هجوم بري كبير مقرر في غرب وشمال غرب سوريا في أكبر انتشار للقوات الإيرانية حتى الآن.