البث الحي
منوعات

مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

24/10/2015
 الحرس الثوري الإيراني  _ أرشيف

 ذكرت وكالة أنباء فارس اليوم (السبت) أن اثنين من وحدة تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني قتلا في سوريا بعد يوم من تأكيد مقتل اثنين أخرين هناك.

 وقالت الوكالة إن مصطفى صدر زادة وميلاد مصطفوي قتلا في مدينة حلب بشمال سوريا أمس الجمعة واليوم السبت خلال معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

 وكان متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أكد أمس الجمعة مقتل مقاتلين إيرانيين  آخرين في سوريا بينهما حارس خاص سابق للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.  

وقال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني لوسائل إعلام محلية إن اثنين من عناصر قوات الأنصار التابعة للحرس الثوري قتلا في سوريا الجمعة.

يذكر أن إيران هي الحليف الأساسي للرئيس السوري بشار الأسد في المنطقة، وتقدم له الدعم العسكري والاقتصادي لمواجهة الثورة المندلعة ضد نظامه منذ أكثر من أربعة أعوام.  وارتفع عدد القتلى الإيرانيين في سوريا في الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت مصادر في وقت سابق أن مئات المقاتلين وصلوا منذ أواخر سبتمبر/أيلول للمشاركة في هجوم بري كبير مقرر في غرب وشمال غرب سوريا في أكبر انتشار للقوات الإيرانية حتى الآن.

المزيد من منوعات

مصر.. جمل يقتحم مستشفى ويتجول في أروقتها (فيديو)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ليبيا.. قوات حفتر تهاجم معسكرا لقوات الوفاق في أوباري

عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط