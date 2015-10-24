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لمدة 4 ساعات .. إسباني يتفوق على غيتس كأغنى رجل بالعالم

24/10/2015
 
الملياردير الأسباني أورتيغا

تمكن الملياردير الإسباني  أورتيغا  من تجاوز مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس ليصبح أغنى رجل في العالم، لمدة 4 ساعات فقط وفقا لبيانات مؤشر فوربس بثروة تقدر بـ 79.8 مليار دولار.

ولكن غيتس سرعان ما استعادة لقبه بعد ساعات قليلة –4 ساعات-  الذي حافظ عليه لسنوات طويلة خلال العقدين الماضيين، بعد أن ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت في تعاملات البورصة.

وبحسب المجلة  فإن هذه تعد المرة الأولى، التي يتفوق فيها رجل الأعمال الإسباني (79 عاما) على غيتس، وإن كان هذا التفوق لم يدم سوى لـ 4 ساعات.

و كانت تعاملات السوق يومي الخميس والجمعة الماضيين قد أدت إلى ارتفاع كبير في أسهم شركة Inditex، الشركة الأم المالكة لمحلات زارا، حيث ساهمت هذه الزيادة في زيادة ثروة أورتيغا نحو 4 مليارات دولار في أقل من 24 ساعة.

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