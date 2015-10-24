في بنغلاديش.. 4 آلاف دولار سعر الكِلية الواحدة

في منطقة كالية بـ"بنغلاديش"، يوجد قرويون يبيعون كليتهم في السوق السوداء لجني المال، وتعتبر هذه المنطقة مركزا لتجارة رائجة لبيع الأعضاء البشرية.

ويرجع البعض انتشار تجارة الأعضاء غير الشرعية في البلاد إلى تفشي الفقر والجهل وتراكم الديون. ويقدر متوسط بيع الكلية الواحدة بـ 4 آلاف دولار.

ويقول بلال حسين، أحد البائعين للكلية: "كنت مدنياً بأكثر من 2500 دولار بعدما اقترضت الكثير من أجل عائلتي ولم أستطع الإيفاء بديني".

وتقول سيدة بائعة أيضا للكلية "أعاني باستمرار من الأوجاع والمشاكل الصحية وأشعر دائماً أني محمومة .. وأواجه الكثير من المشاكل الأخرى، فلا يمكنني الجلوس طويلاً للعمل بل أفضل الوقوف ولا يمكنني حمل أي ثقل على الإطلاق".

ويقول مصطفى زور رحمن: "يزورون الوثائق وجوازات السفر وبطاقات الهوية والشهادات الطبية ويقصدون بلداً آخر ليعودوا بعد إجراء الجراحة".