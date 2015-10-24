فيسبوك يحدّث خدمة البحث لديه بحيث تشمل أهم الموضوعات

فيسبوك

أقدم فيسبوك على تحديث جديد لخدمة البحث داخله بحيث يتمكن المستخدم من الاطلاع على أحدث الموضوعات التي تحظى باهتمام عالمي .



فعندما ترغب في البحث عن موضوع معين تقوم بوضع كلمة في الخانة المخصصة للبحث في الموقع، و من ثمّ ستظهر النتائج مصنفة حسب الموضوع، و الشخص و الوقت إلى جانب صفحات الموضوعات التي تحظى باهتمام عالمي .



من جانبه، أشار توم ستوكي أحد المسئولين بفيسبوك في تصريحات صحفية لـ"غرفة أخبار فيسبوك" إلى أنه عندما يعلن عن أي حدث يشغل العالم، فإن المستخدمين يسارعون إلى تصفح موقع فيسبوك لمعرفة تعليقات أصدقائهم وأقاربهم حول الموضوع.