فيديو..فريمان يصور مشاهد فيلمه الجديد بأهرامات الجيزة

زار الفنان الأمريكي الشهير مورغان فريمان، منطقة الأهرامات بمصر قبل مغادرته القاهرة متوجهًا إلى القدس لاستكمال تصوير مشاهد الفيلم الوثائقي (قصة الإله) يرافقه طاقم التصوير الخاص به.

وقام فريمان بالتصوير في منطقة الأهرامات أمام منطقة مقبرة (سشم نفر) والمنطقة المجاورة للامتداد الطريق الصاعد للملك خفرع وبجوار المقابر المحيطة لأهرامات الملكات.

وكان الفنان الأمريكي وصل القاهرة الأسبوع الماضي لتصوير عدد من مشاهد فيلمه الوثائقي (قصة الإله) حيث قام بالتصوير في منطقة شارع المعز والحسين وكوبرى قصر النيل والمتحف المصري بالتحرير ومحافظة الأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة.