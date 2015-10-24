البث الحي
منوعات

فيديو..فريمان يصور مشاهد فيلمه الجديد بأهرامات الجيزة

23/10/2015

زار الفنان الأمريكي الشهير مورغان فريمان، منطقة الأهرامات بمصر قبل مغادرته القاهرة متوجهًا إلى القدس لاستكمال تصوير مشاهد الفيلم الوثائقي (قصة الإله) يرافقه طاقم التصوير الخاص به.

وقام فريمان بالتصوير في منطقة الأهرامات أمام منطقة مقبرة (سشم نفر) والمنطقة المجاورة للامتداد الطريق الصاعد للملك خفرع وبجوار المقابر المحيطة لأهرامات الملكات.

وكان الفنان الأمريكي وصل القاهرة الأسبوع الماضي لتصوير عدد من مشاهد فيلمه الوثائقي (قصة الإله) حيث قام بالتصوير في منطقة شارع المعز والحسين وكوبرى قصر النيل والمتحف المصري بالتحرير ومحافظة الأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة.

المزيد من منوعات

مصر.. جمل يقتحم مستشفى ويتجول في أروقتها (فيديو)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ليبيا.. قوات حفتر تهاجم معسكرا لقوات الوفاق في أوباري

عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط