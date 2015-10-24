البث الحي
منوعات

فيديو .. شاهد أكثر الأحداث إثارة حول العالم

23/10/2015

هل يمكنك السفر حول العالم أسبوعيا ؟ معنا يمكنك ذلك في فقرة "حول العالم " التي تأتيك بأخر الفيديوهات للأحداث المثيرة من كل مكان .. استعد الآن للرحلة فمحطتك الأولى في إندونيسيا حيث مكتبة متنقلة لتشجيع الأطفال على القراءة، رجل وحصان ومجموعة من الكتب تجول في القرى والمناطق النائية.

يقول صاحب الفكرة إن الغرض من هذه المكتبة هو التشجيع على القراءة كما أن استخدامه للحصان يأتي بغرض جذب الأطفال.

والآن ننتقل إلى كييف حيث عرض الأزياء الشعبية الأوكرانية في أسبوع الموضة بالعاصمة كييف، تعرض فتيات أزياء تقليدية يبلغ عمرها 100 سنة وبعضها من القرن التاسع عشر تروي التاريخ الأوكراني .

وبعد مغادرة كييف نصل إلى بنغلاديش حيث منطقة كاليه التي تشهد انتشارا كبيرا لتجارة الأعضاء غير الشرعية بسبب الفقر والجهل وتراكم الديون حيث يبيع الفقراء أعضاءهم البشرية.

هل ضقت ذرعا بالحر الشديد في الصيف ؟ انتقل معنا الآن إذن إلى بانكوك حيث يستمتع التايلانديون بثلج الشتاء خلال أيام الصيف في مركز ترفيهي يعد وجهة التايلانديين المفضلة حيث يوفر ثلوجا اصطناعية لرواده.

أخيرا نصل إلى جزيرة موزمبيق التي تشهد نهضة جديدة بعد مرحلة انحطاط والجزيرة هي مستعمرة برتغالية قديمة تقع عند حدود المحيط.

 

المزيد من منوعات

مصر.. جمل يقتحم مستشفى ويتجول في أروقتها (فيديو)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ليبيا.. قوات حفتر تهاجم معسكرا لقوات الوفاق في أوباري

عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط