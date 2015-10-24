فيديو .. شاهد أكثر الأحداث إثارة حول العالم

هل يمكنك السفر حول العالم أسبوعيا ؟ معنا يمكنك ذلك في فقرة "حول العالم " التي تأتيك بأخر الفيديوهات للأحداث المثيرة من كل مكان .. استعد الآن للرحلة فمحطتك الأولى في إندونيسيا حيث مكتبة متنقلة لتشجيع الأطفال على القراءة، رجل وحصان ومجموعة من الكتب تجول في القرى والمناطق النائية.

يقول صاحب الفكرة إن الغرض من هذه المكتبة هو التشجيع على القراءة كما أن استخدامه للحصان يأتي بغرض جذب الأطفال.

والآن ننتقل إلى كييف حيث عرض الأزياء الشعبية الأوكرانية في أسبوع الموضة بالعاصمة كييف، تعرض فتيات أزياء تقليدية يبلغ عمرها 100 سنة وبعضها من القرن التاسع عشر تروي التاريخ الأوكراني .

وبعد مغادرة كييف نصل إلى بنغلاديش حيث منطقة كاليه التي تشهد انتشارا كبيرا لتجارة الأعضاء غير الشرعية بسبب الفقر والجهل وتراكم الديون حيث يبيع الفقراء أعضاءهم البشرية.

هل ضقت ذرعا بالحر الشديد في الصيف ؟ انتقل معنا الآن إذن إلى بانكوك حيث يستمتع التايلانديون بثلج الشتاء خلال أيام الصيف في مركز ترفيهي يعد وجهة التايلانديين المفضلة حيث يوفر ثلوجا اصطناعية لرواده.

أخيرا نصل إلى جزيرة موزمبيق التي تشهد نهضة جديدة بعد مرحلة انحطاط والجزيرة هي مستعمرة برتغالية قديمة تقع عند حدود المحيط.