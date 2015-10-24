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فيديو.. تشيلسي يخسر أمام ويست هام بالدوري الإنجليزي

24/10/2015

واصل فريق تشيلسي نزيف النقاط في البريميرليج بعد تعرضه للخسار الخامسة هذا الموسم على يد مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جري مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الانجليزي لكرة القدم.

بادر أصحاب الأرض بالتهديف عن طريق "زاراتي" في الدقيقة 17  ، وعادل البلوز النتيجة عن طريق جاري كاهيل في الدقيقة 56 ثم تقدم "ويست هام" مره أخرى عن طريق" أندي كارول" في الدقيقة 79من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد  إيفرتون للنقطة 8 في المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد تشلسي عند النقطة 4 في المركز الخامس عشر .

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