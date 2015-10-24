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فيديو. الريال يفوز على سيلتا فيغو وينفرد بصدارة الليغا

24/10/2015

حقق ريال مدريد فوزا مستحقا على  مضيفه سيلتا فيحو في افتتاح الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب " بالايدوس ".

تقدم للنادي الملكي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 8 عبر تمريرة سحرية من زميله "لوكاس فاسكيز"  ليسددها من وضعية صعبة لترتطم في القائم و تدخل الشباك .

وأضاف البرازيلي" دانيلو لويز دا سيلفا "  الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 23 من الشوط الأول .

ومع نهاية شوط المباراة الثاني أدرك سيلتا فيجو هدف تقليص الفارق عن طريق لاعبه  "لنوليتو"  في الدقيقة (85)  قبل أن يختتم  البرازيلي " مارسيلو"  ثلاثية فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة لينفرد بصدارة الليغا ملحقا بمنافسه سيلتا فيغو أول خسارة له في هذا الموسم.

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