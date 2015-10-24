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خاشقجي: تويتر أصبح أداة في يد الضعيف والمظلوم

24/10/2015

ملتقى المغردين الثالث- الجزيرة مباشر
 

قال جمال خاشقجي مدير عام قناة العرب الإخبارية، إن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أصبح وسيلة في يد الضعيف والمظلوم للتعبير عن رأيه وطلب مساندة الرأي العام له.

وأضاف خاشقجي، خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الأولى من ملتقى المغردين الثالث الذي تنظمه بوابة الشرق بالدوحة، إن كاتب المقالات كان يطلق الأفكار في الماضي؛ لكن الآن أصبح الجميع يطلقون أفكارهم عبر تويتر.

وأشار خاشقجي إلى أن تويتر لا يقتصر على المسؤولين والشخصيات العامة فحسب، ضاربا المثل بأحد المزارعين السعوديين الذي أحرج بلدية الإحساء من خلال قيامه ببث فيلم قصير على تويتر.

وكشف خاشقجي عن طريقة عمل الخلايا الإلكترونية التي تستخدمها بعض الجهات، وأصبحت تؤثر في الأحداث السياسية، لافتاً إلى أن تنظيم الدولة لديه أحد هذه الجيوش الإلكترونية.

وأوضح أن هذه الخلايا الإلكترونية تتكون في الغالب من 5 أفراد ويكون لديها 100 حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكي توحي بأن هناك تيارا كبيرا يؤيد الجهة الممولة.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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