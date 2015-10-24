تركيا تُدخل رسميّاً اللغة العربية إلى مناهجها الدراسية

تركيا تضيف اللغة العربية إلى مناهجها _ االعربي الجديد

أعلنت وزارة التعليم في الحكومة التركية, إضافة اللغة العربية إلى المناهج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية، اعتباراً من العام الدراسي القادم (2016 – 2017).

وأوضحت الوزارة – بحسب صحيفة العربي الجديد – أن اللغة العربية ستدرس كإحدى اللغات الأجنبية الاختيارية لكل من الصفوف الابتدائية الثاني والثالث والرابع. وأشار مجلس التربية والتعليم في الوزارة إلى أنه اتخذ القرار الأخير بناءً على كتاب المديرية العامة لتعليم الدين، وأضاف أنه بصدد تحضير الكتب المدرسية وكتب تعليم المعلمين.

واتخذت مديرية التربية والتعليم التابعة للوزارة قرارها نظرا لأهمية اللغة العربية، التي ينطق بها نحو 350 مليون شخص في 22 دولة في العالم، وبكونها إحدى اللغات الست المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، إضافة إلى ما وصفتها بالدواعي التاريخية والثقافية التي تستدعي تعلمها في أية دولة مسلمة.

وقالت المديرية إن الأهمية الاستراتيجية والجغرافية والسياسية للدول العربية تزداد يوماً بعد يوم، ما يجعل دراسة هذه اللغة أمراً حتمياً، إضافة للأسباب الاقتصادية والتجارية والسياحية.

قبل اليوم اقتصر تعليم اللغة العربية في تركيا كأية لغة غير رسمية على بعض المعاهد الخاصة، إضافة إلى بعض الدروس الدينية في الجوامع، التي تعنى بتدريس اللغة العربية للراغبين بحفظ القرآن الكريم.

يذكر أن وزارة التعليم التركية فرضت على جميع المدارس السورية المفتتحة في أراضيها قراراً معاكساً لتعليم التركية، ودخل حيز التنفيذ منذ بداية العام الدراسي الحالي.