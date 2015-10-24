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بايرن ميونخ يكتسح كولن برباعية نظيفة بالدوري الألماني

24/10/2015

واصل بايرن ميونيخ انطلاقته القوية في الدوري الألماني لكرة القدم  وحقق الفوز العاشر له على التوالي وذلك بعد فوزه على ضيفه كولن برباعية نظيفة في الأسبوع العاشر بالمسابقة.

أنهى الفريق البافاري الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما آريين روبن العائد من الإصابة وآرتورو فيدال في الدقيقتين 35 و40 ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 62 وأختتم  توماس مولر الرباعية في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة واصل بايرن تحليقه في صدارة جدول الترتيب حيث يتصدر المسابقة برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد كولن عند 14 نقطة في المركز الثامن.

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