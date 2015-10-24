بايرن ميونخ يكتسح كولن برباعية نظيفة بالدوري الألماني

واصل بايرن ميونيخ انطلاقته القوية في الدوري الألماني لكرة القدم وحقق الفوز العاشر له على التوالي وذلك بعد فوزه على ضيفه كولن برباعية نظيفة في الأسبوع العاشر بالمسابقة.

أنهى الفريق البافاري الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما آريين روبن العائد من الإصابة وآرتورو فيدال في الدقيقتين 35 و40 ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 62 وأختتم توماس مولر الرباعية في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة واصل بايرن تحليقه في صدارة جدول الترتيب حيث يتصدر المسابقة برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد كولن عند 14 نقطة في المركز الثامن.