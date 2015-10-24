بالفيديو .. حكاية "مجلس الشورى الإسلامي بنيويورك"

قال عبد الحفيظ جميل، "رئيس مجلس الشورى في نيويورك"، إن المجلس بدأ مشواره منذ عام 1989، ويعتبر هو الممثل الأكبر والوحيد الذي يضم جمعيات ومؤسسات ومساجد بالولاية.

وأضاف أن مجلس الشورى في بداية مشواره بدأ بمجموعة أئمة المساجد ثم التحق بهم عدد أكبر من مساجد نيويورك، وأصبح بعدها بمثابة المحكمة داخل الجالية الإسلامية خاصة في المشكلات بين المجموعات داخل المسجد الواحد.

وأوضح جميل أن الأمر تطور إلى التدخل في السجون والموافقة على تعيين الأئمة في السجون الفيدرالية، ثم تطور الأمر للاهتمام بمشاكل الجالية الإسلامية بشكل عام.

وقال إن من إنجازات المجلس الحصول على الاعتراف بعيدي الفطر والأضحى في مدينة نيويورك التي لها نظام خاص أثناء الاحتفالات؛ بحيث تلغى فيه مخالفات وقوف السيارات على جانبي الشوارع كما في أعياد المسيحيين واليهود، وتم الاعتراف بأعياد المسلمين وتقرر 3 أيام احتفال لكل عيد.

وأضاف "رئيس مجلس الشورى بنيويورك" أن المجلس كان له موقف قوي في الدفاع عن حقوق المسلمين، وأنه ثار لمقتل شاب افريقي مسلم برصاص الشرطة الأمريكية ظلماً بعد إطلاق 49 رصاصة عليه عام 1999.

وأوضح أن المجلس كون لجاناً للدفاع عن حقوق المسلمين، وأصبح متبنياً للقضايا الإنسانية الخاصة بحقوق المسلمين بشكل خاص وحقوق الأقليات بشكل عام.