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الاجتماع الرباعي بفيينا يفشل في تحديد مصير الأسد

23/10/2015

وزراء خارجية أطراف الاجتماع في فيينا

أنهى وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا اجتماعا عقدوه في العاصمة النمساوية فيينا لبحث الأزمة السورية، دون التوصل إلى موقف مشترك بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله إن الأطراف الأربعة اتفقت على مواصلة المشاورات، وإن الاجتماع لم يتوصل لاتفاق مشترك بشأن مصير الأسد.

وكان الوزير السعودي قد شدد في وقت سابق على أنه لا دور لبشار الأسد في أي حكومة سورية مؤقتة.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الاجتماع الذي عقد لاستطلاع أفق سياسي للحرب السورية قد أثمر أفكارا قد تغير مسار ما يجري في هذا البلد، وفق رويترز.

وأعرب كيري للصحفيين عن قناعته بأن اجتماع اليوم كان مثمرا وبناء، مرجحا عقد لقاء آخر بحلول الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن ما وصفه باجتماع موسع.

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد قال إنه يريد مشاركة مصر وإيران في أي محادثات مستقبلية بشأن سوريا.

يشار إلى أن الموقف الروسي يرفض الدعوات التي تطالب برحيل الأسد، وتقول موسكو إن مصير القيادة السورية لا يحدده سوى الشعب السوري عبر الانتخابات.

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