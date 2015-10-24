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الأمم المتحدة ترسل بسكويتا منتهي الصلاحية لسوريين محاصرين

24/10/2015
 الأمم المتحدة ترسل بسكويتا منتهي الصلاحية لسوريين محاصريين _ أرشيف

اعترفت الأمم المتحدة اليوم السبت  أنها أرسلت المئات من صناديق  البسكويت منتهي الصلاحية إلى بلدة سورية  محاصرة بالقرب من الحدود اللبنانية.  

وقال يعقوب الحلو المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في  سورية إنه " تم للأسف إبلاغ الأمم المتحدة أن 320 من أصل 650  صندوق بسكويت عالي الطاقة أرسلت إلى الزبداني في اطار قافلة اغاثة في  18 أكتوبر كانت صلاحيتها  منتهية بالفعل في سبتمبر 2015″.    

وأضاف الحلو أنه " يمكننا أن نؤكد أن هذا كان نتيجة خطأ إنساني مؤسف  خلال عملية التحميل".  

وتابع الحلو قائلا " وتجنبا للمخاطر … طلبنا من المجتمعات عزل  البسكويت المنتهي الصلاحية ونتخذ كل الإجراءات الممكنة لتعويض الشحنة في  أقرب وقت ممكن ". 

وفي سبتمبر الماضي تم التوصل إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة  لتخفيف الحصار عن الزبداني وقريتين شيعيتين  تسيطر  عليهما  القوات الحكومية في شمال غرب البلاد التي مزقتها الحرب. 

وتتعرض الزبداني لهجمات من قوات النظام وحلفائه يوليو الماضي  .

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