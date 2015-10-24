الآن "ملتقى المغردين الثالث" على موقع الجزيرة مباشر

صورة أرشيفية

يبث موقع الجزيرة مباشر على الهواء مباشرة وقائع ملتقى المغردين الثالث في قطر" تحت شعار "الأفكار تتلاقى"، بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة وخبراء الإعلام الجديد والمغردين والكتاب والمثقفين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.

ويعرض المشاركون خلال الملتقى تجاربهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويقام الملتقى (السبت) لمدة يوم واحد، ويناقش عددا من المحاور المهمة من خلال جلستين، وورشة عمل؛ حيث تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان: "التغريد من خلق المشاكل إلى الدفاع عن القضايا"، وستتم خلالها مناقشة عدد من المحاور المهمة، وستعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "مصداقية تويتر والتوعية الاجتماعية". كما ستقام ورشة عمل تحت عنوان "كيف تكون مغردا محترفا- سوق ذاتك على تويتر".

ويعد الملتقى الذي يقام للعام الثالث على التوالي أول حدث تفاعلي يقام في قطر ويجمع مغردين من مختلف الدول العربية، لمناقشة القضايا الملحة في مجتمع تويتر الذي أضحى أكثر وسائل التواصل تأثيرا في المجتمع.

يمكنكم متابعة الجلسة الأولى من الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=ZEUf4Gr7yfY

كما يمكنكم متابعة الجلسة الثانية بعنوان "مصداقية تويتر والتوعية الاجتماعية" من خلال الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=P3OTDOifwYE