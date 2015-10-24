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اغتيال مرشح برلماني من حزب النور في شمال سيناء

24/10/2015

اغتيال مرشح حزب النور في شمال سيناء


اغتال مسلحون مجهولون اليوم السبت  بمدينة العريش مرشح عن حزب النور السلفي للانتخابات التشريعية المصرية في شمال سيناء، بحسب ما قال سكرتير عام الحزب جلال المرة لوكالة فرانس برس.

وأكد المرة أن "مسلحين مجهولين اغتالوا مصطفى عبد الرحمن مرشح حزب النور الوحيد في شمال سيناء"، مضيفا "أجرينا اتصالات بالسلطات وطلبنا منها إجراء ما يلزم لمعرفة الجناة ومعرفة من حرضهم ومولهم".

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين اثنين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على مصطفى عبد الرحمن أثناء سيره من منزله في مدينة العريش، إلى مسجد مجاور لأداء صلاة العصر ثم لاذا بالفرار.

وأوضحت مصادر طبية أن مصطفى عبد الرحمن توفي بعيد نقله إلى المستشفى. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

ويخوض حزب النور الانتخابات التشريعية، التي بدأت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقرابة 200 مرشح . ولم يفز الحزب بأي مقعد في الجولة الأولى من المرحلة الأولى.

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