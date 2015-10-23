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4 جرحى عند تفكيك قنبلة قرب أهرامات الجيزة

23/10/2015
صورة أرشيفية لإنفجار سابق بمصر

أصيب أربعة أشخاص من بينهم شرطيان أثناء قيام قوات الأمن المصرية بتفكيك قنبلة عثر عليها صباح الجمعة أمام فندق كبير قرب أهرامات الجيزة، حسبما قال مسؤول امني.

وأوضح المسؤول أن افراد شركة الأمن الخاصة التي تتولى حراسة فندق ميريديان الواقع بميدان الرماية قرب أهرامات الجيزة اشتبهوا في جسم غريب وجدوه على الرصيف أمام الفندق فاستدعوا الشرطة التي اكتشفت أنها قنبلة وبدأت في تفكيكها.

وأضاف المسؤول أن القنبلة انفجرت أثناء عملية التفكيك ما أدي إلى إصابة اثنين من الشرطة، أحدهما في حالة خطرة، واثنين من أفراد شركة الأمن الخاصة.

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