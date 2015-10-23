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هذه المرة قبل موتهم .. العثور على 14 مهاجرا بشاحنة في فرنسا

23/10/2015

صورة أرشيفية

أعلنت إدارة منطقة بادو كاليه أن السلطات عثرت صباح اليوم الجمعة على 14 مهاجراً من سوريا والعراق وإيران من بينهم ثلاثة أطفال ورضيع أحياء داخل شاحنة تبريد كانت في طريقها إلى كاليه بشمال فرنسا.

وأعلن متحدث باسم إدارة المنطقة لوكالة فرانس برس أن "خمسة رجال وخمس نساء وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات ورضيعا عمره 15 شهراً" كانوا داخل شاحنة تحمل لوحة تسجيل بولندية أخضعت للتفتيش في وقت سابق من صباح الجمعة.

وأوضح المتحدث أن المهاجرين كانوا يعانون من تسمم طفيف بأحادي أكسيد الكربون ونقلوا إلى عدة مستشفيات قريبة من المكان للخضوع للعلاج إلا أن حياتهم ليست في خطر.

وكانت السلطات في النمسا قد عثرت في أغسطس الماضي على جثث 71 مهاجراً، معظمهم سوريون، في شاحنة وجدوها مركونة على حافة طريق سريع بالنمسا.

 

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