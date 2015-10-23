ميسي يتلقى عروضا إنجليزية من الثلاثة الكبار

النجم الأرجنتيني – ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية (الجمعة) عن أن لاعب برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستمع لعروض مقدمه له من الثلاثي الإنجليزي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد أعرب عن اهتمامه بضم الأسطورة الأرجنتينية، مضيفة أن الثنائي مانشستر سيتي وتشيلسي تواصلا مع ممثلي نجم برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن العديد من اللاعبين الأرجنتينيين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي يحاولون إقناع قائد منتخبهم على ترك برشلونة، وهو النادي الذي يلعب فيه منذ احترافه كرة القدم.

ولأول مرة يستمع ميسي لعروض مقدمة له للرحيل عن إسبانيا بعد المشاكل الأخيرة التي تعرض لها مع الضرائب، حيث يواجه ليونيل ووالده خورخي المحاكمة للتهرب الضريبي وعدم سداد مبلغ يساوي 3.1 مليون إسترليني.