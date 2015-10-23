مقتل 42 فرنسيا في حادث تصادم

الحادث أسفر عن مقتل 42 شخصا

قتل 42 شخصا على الأقل في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة على طريق فرعي بالقرب من ليبورن (جنوب فرنسا) ، صباح اليوم الجمعة ، حسبما أعلن مسؤول في أجهزة الاطفاء.

وأوضح المسؤول أن النيران اندلعت في المركبتين بعد الاصطدام المباشر بينهما. وتمكن ثمانية أشخاص من الخروج من الحافلة المشتعلة لكن لم ترد معلومات بعد حول مدى خطورة إصابتهم.

وقالت صحيفة "سود اويست" إن الحافلة كانت تقل مسنين في عطلة.

ويعتقد أن هذا أسوأ حادث مروري في فرنسا منذ الحادث الذي وقع في بون عام 1982 وقتل فيه 52 شخصا.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في تغريدة على تويتر إن الحكومة "عبأت جهودها للتعامل مع المأساة المروعة".