مقتل ضابط شرطة وإصابة 3 مجندين في انفجار بسيناء

حملة أمنية في سيناء- أرشيف

قال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء بمصر إن ضابطا قتل وأصيب ثلاثة مجندين اليوم الجمعة في انفجار استهدف مدرعة للشرطة غربي مدينة العريش.

وذكرت مصادر لوسائل إعلام مصرية أنه تم زرع العبوة الناسفة في منطقة الميدان بمدخل العريش الغربي على الطريق الدولي الرئيسي العريش/القنطرة"، حيث انفجرت أثناء مرور المدرعة.

وقالت مصادر أمنية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القتيل ضابط برتبة نقيب.

كانت 11 فردا من قوات الشرطة أصيبوا يوم الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة استهدف في مدرعة بالعريش.

وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء، بعد أن كثف مسلحون من هجماتهم التي تستهدف مواقع شرطية وعسكرية.