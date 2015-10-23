مقتل الحارس الشخصي لأحمدي نجاد في سوريا

الرئيس الإيراني السابق – أحمدي نجاد

قالت وسائل إعلام إيرانية (الجمعة)، إن عبد الله باقري المرافق الأول للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قتل على مشارف مدينة حلب في سوريا .

وقالت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني إن مرافق أحمدي نجاد الأول قتل في معارك طاحنة جرت مع من وصفتهم بالـ"إرهابيين" ، فيما لم يصدر مكتب الرئيس الإيراني أي بيان بهذا الخصوص .

ويعد عبدالله باقري هو المرافق الأول لأحمدي نجاد، وهو من القيادات التي ساهمت في تشكيل مليشيات مسلحة للدفاع عن مزار السيدة زينب في دمشق.

كانت مصادر قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس السابق أحمدي نجاد أرسل بعض مساعديه ومرافقه الأول عبدالله باقري إلى سوريا بعد مقتل الجنرال حسين همداني ، وذلك للإشراف على الملشيات الإيرانية الأفغانية التابعة له في دمشق وحلب.

كان عدد من القادة الإيرانيين قد لقوا حتفهم في سوريا خلال الفترة الماضية حيث كان آخرهم محمد استحكامي من مدينة جهرم الإيرانية، وهادي شجاعي من مدينة إسلام شهر، وهما من كوادر الحرس الثوري الإيراني الذين أرسلوا مؤخرا للقتال في سوريا.

ويرى المراقبون للشأن الإيراني أن مقتل مساعد نجاد الأول في سوريا يؤكد تورط إيران على كافة المستويات في الحرب الدائرة في سوريا.