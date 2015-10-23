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مصر "قبل الأخير" في "جودة التعليم" وقطر الرابعة عالميا

23/10/2015

صورة أرشيفية

احتلت مصر المركز قبل الأخير في جودة التعليم من إجمالي 140 دولة على مستوى العالم ، طبقًا لأحدث تقرير صادر عن التنافسية العالمية (GCI) لعام 2015، والذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، بينما جاءت نيوزلندا في المرتبة الأولى.

وأوضح التقرير أن دولة قطر احتلت المركز الرابع عالميا بينما حلت الإمارات في المركز العاشر، في حين جاءت إسرائيل المركز 37.

وكانت مصر قد حصلت على المركز رقم 144 والأخير فيما يتعلق بجودة الإدارة المدرسية، واحتلت المركز 141 في جودة التعليم الأساسي للعام الماضي بحسب تقرير التنافسية العالمية.

 

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