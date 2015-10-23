مصريون ساخرون: 3 جنيه سعر الدولار بعد اعتقال حسن مالك

رجل الاعمال حسن مالك _ أرشيف

ما إن اتهمت وزارة الداخلية المصرية رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، حسن مالك، بالوقوف وراء عدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات أغلبها ساخرة.

واعتقلت قوات الأمن المصرية أمس الخميس، مالك، من منزله في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن مالك متهم بالوقوف وراء عدم استقرار سعر صرف الدولار من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

وعلى موقع فيسبوك، تساءل المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، المستشار وليد شرابي، عن سعر الدولار بعد القبض على رجل الأعمال حسن مالك.

ودون قائلا": "‏حسن مالك كان حيتسبب في تدمير اقتصاد مصر لكن الحمد لله قبضوا عليه".

وتابع: "كده المفروض الدولار يرجع بسبعة جنيه زي أيام الرئيس مرسي والاقتصاد يتعافى، ولا هو حيفضل يدمر في سعر الجنيه والاقتصاد حيستمر في الانهيار حتى وهو جوة الحبس؟".

ودافع رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، عن رجل الأعمال حسن مالك بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليه.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "حسن مالك من أشرف وأنقى رجال الأعمال المصريين والذى لم يجمع ثروته بالنهب ولا بنفاق سلطة"، وتابع: "ضحى بمصالحه وأمن أسرته على مدار عمره من أجل حرية وطنه".

وكتب محمد عمر على موقع تويتر" ند القبض على حسن مالك فتحوا التبلون بتاع العربية وجدوا فلوس من بنك الحظ كان يخطط لتحويلها للخارج عن طريق علاء الدين والمصباح السحري"

أما أحمد حلمي فدون قائلا:" بيقولك الدولار حايبقى بثلاثة جنية بعد القبض على حسن مالك".

ودون آخر قائلا: "المسخرة الحقيقية إن شركتين من التلاتة اللى الداخلية قالت انهم بيخربوا الاقتصاد مع حسن مالك، تحت إدارة وزارة العدل منذ شهرين "

ودون مغرد يسمي حسابه" أبو علي" :" يعنى #حسن_مالك طلع هو اللى موقع الجنيه، طب اقبضو بقى على الاخوانى اللى بيمسك السفن ويخليها متعديش من قناة السويس الجديدة"

وكتب خلف عبد الفضيل ناشط على تويتر" عندنا في مصر احسن حكومة تلفق تهم وقضايا".