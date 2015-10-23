مبادرة شبابية لإصلاح الطرق ووضع اللوحات الإرشادية

مبادرة شبابية تلك هى عمل انساني يقوم به الشباب اليمني المتطوع غير المنتمي لأى أحزاب سياسية رغم أصوات القنابل وأجيج المدافع .

حيث قام الشباب بعمل مبادرة تقوم بردم الحفر ووضع الأرشادات المرورية فى الأماكن الخطرة التى تعيق حركة المسافرين على الطريق .

وبدأ الشباب بردم الحفر الموجودة على طريق العبر صافر وحتى خط مأرب

وقال القائمون على المبادرة أنها هى نوات العمل التطوعي, داعين جميع شباب اليمن بالانخراط فى فيه ولا يلتفتو لأى جهة.

ولم يكتف المتطوعون بهذا العمل ولكنهم قاموا بفتح حساب للتبرعات على صفحات التواحل الاجتماعى الخاصة بهم لجمع التبرعات لإصلاح كافة الطرق في بلدهم اليمن .