البث الحي
منوعات

مبادرة شبابية لإصلاح الطرق ووضع اللوحات الإرشادية

23/10/2015

 مبادرة شبابية تلك هى عمل انساني يقوم به الشباب اليمني  المتطوع  غير المنتمي لأى أحزاب سياسية رغم أصوات القنابل وأجيج المدافع  .

حيث قام الشباب بعمل مبادرة تقوم بردم الحفر ووضع الأرشادات المرورية فى الأماكن الخطرة  التى تعيق حركة المسافرين على الطريق .

وبدأ الشباب بردم الحفر الموجودة على طريق العبر صافر وحتى خط مأرب  

 وقال القائمون على المبادرة أنها هى نوات العمل التطوعي, داعين جميع شباب اليمن بالانخراط فى فيه ولا يلتفتو لأى جهة.

ولم يكتف المتطوعون بهذا العمل ولكنهم قاموا بفتح حساب للتبرعات على صفحات  التواحل الاجتماعى الخاصة بهم لجمع التبرعات لإصلاح كافة الطرق في بلدهم اليمن .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)