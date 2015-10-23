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مباحثات أمريكية أوروبية لخفض التعريفات الجمركية

23/10/2015

 

عروض أمريكية أوروبية لإتمام اتفاق للتجارة الحرة

قال مفاوضون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، (الجمعة)، إن الجانبين تبادلا عروضا جديدة لفتح الأسواق وخفض التعريفات الجمركية على جميع أنواع الصادرات تقريبا بهدف إتمام اتفاق جديد للتجارة الحرة بنهاية العام القادم.  

وقال دان مولاني كبير المفاوضين الأمريكيين في المحادثات الخاصة باتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي، “من المهم أن نحاول إتمام تلك المفاوضات أثناء فترة رئاسة الرئيس باراك أوباما”.  

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي اجناسيو جارسيا بيرسيرو، إن العروض الجديدة التي جرى تبادلها أثناء المباحثات في ميامي هذا الأسبوع تغطي 97 % من إجمالي التعريفات الجمركية التي يتم العمل بها حاليا .

 

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